Newcastle veut aussi Alphonse Areola

Prêté cette saison à West Ham, Alphonse Areola n'a disputé qu'un seul match de Premier League mais a réalisé 11 apparitions en Ligue Europa. De quoi convaincre les Hammers d'activer l'option d'achat négociée avec le PSG.

En effet, alors qu'ils disputeront à nouveau une coupe d'Europe (Conférence Ligue) et que Fabianski commence à se faire vieux (37ans), David Moyes et sa direction verraient d'un bon œil l'achat du Français contre un peu plus de 9M€ selon The Daily Mail, qui indique que Newcastle serait également sur le dossier.