Liverpool - Real Madrid : la compo du Real est déjà tombée !

Dans quelques minutes maintenant, le coup d'envoi de cette grande finale de la Ligue des Champions, entre Liverpool et le Real Madrid, sera donné. Le Real Madrid rêve d'effacer le transfert avorté de Kylian Mbappé avec une 14e victoire en C1 et les Reds peuvent encore remporter un nouveau titre cette saison. En cas de succès, Liverpool gagnerait une septième C1 à son palmarès et pourrait rejoindre l'AC Milan au deuxième rang des clubs les plus titrés, derrière le Real Madrid.