EdF Espoirs : la confession de Lucas Chevalier après la polémique d’arbitrage

Titularisé dans les cages par Sylvain Ripoll au détriment d’Illan Meslier, Lucas Chevalier est revenu sur la victoire (2-1) des Bleuets face à l’Italie pour leur entrée en lice dans l’Euro Espoirs 2023. Une rencontre marquée par une décision pour le moins contestée. Si les Italiens pensaient égaliser à la 92e minute sur une tête de Raoul Bellanova, l’arbitre Allard Lindhout ne bronchait pas alors que le ballon semblait avoir franchi la ligne de but avant d’être ôté du bas-ventre par Castello Lukeba. En l’absence du VAR et de la goal line technology, les Bleuets pouvaient finalement célébrer… Présent en conférence de presse, Lucas Chevalier a d’ailleurs reconnu que le but était, peut-être, valable.

«Quand le mec (Bellanova) met la tête et que le ballon tape le poteau, je me dis qu’il va rentrer, je ne vois pas Castello (Lukeba) le sauver (rires). Après, il arrive à le pousser. Sincèrement, c’est possible qu’il soit rentré. On n’a pas d’angle précis pour voir, mais c’est franchement possible. Mon premier réflexe, c’est de regarder l’arbitre, et je ne vois qu’il bronche pas (rires). On savait qu’il n’y avait pas la VAR, mais je me suis dit qu’à défaut, il y avait peut-être la goal line technology. Elle n’y est pas non plus. Donc au bout de cinq secondes, je sais qu’il ne peut pas revenir en arrière. Tant mieux, on ne va pas cracher dessus, mais peut-être que si on avait été à la place des Italiens, on aurait fait un scandale». Après cette polémique, l’instance européenne vient d’ailleurs de décider d’introduire la VAR à partir des quarts de finale de cet Euro U21, dès le 1er juillet prochain.

