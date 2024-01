PSG : le Qatar aurait fait pression sur le gouvernement français

Voilà un début d’année mouvementé pour Nasser al-Khelaïfi. D’après les nouvelles révélations de Mediapart, le président du PSG serait resté enfermer dans son avion afin de fuir un contrôle policier et ainsi, éviter une perquisition de son domicile et la saisie de ses téléphones, dans le cadre de l’enquête ouverte pour la supposée détention abusive d’un lobbyiste au Qatar. Le journal en ligne ajoute que des hauts dirigeants français auraient fait pression sur la police française, tout en appelant les ministres Catherine Colonna et Gérald Darmanin.

Pour rappel, le dirigeant qatari de 50 ans fait l’objet d’une enquête depuis février 2023. Trois juges d’instruction du tribunal de Paris ont été désignés pour enquêter sur les accusations d’enlèvement, séquestration et torture d’un lobbyiste franco-algérien, qui aurait volé des enregistrements liés à la vie privée de NAK, dans le but de le faire chanter pour «plusieurs dizaines de millions d’euros».