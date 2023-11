Le journaliste recadré par Lionel Messi s’excuse platement

« Vous mentez… une fois encore ». Alors qu’il célébrait son huitième Ballon d’Or, Lionel Messi a dû publier un démenti sur ses réseaux sociaux. La raison ? Le journaliste Gerard Romero du média Jijantes a affirmé que la Pulga avait rencontré Joan Laporta au gala du Ballon d’Or et que les deux hommes s’étaient donné rendez-vous pour fixer la date de l’hommage du Barça à l’Argentin. Un démenti qui a poussé le journaliste à s’excuser platement.

La suite après cette publicité

« MILLE EXCUSES à tous, et MILLE de PLUS. On m’a encore trompé avec quelque chose lié à LEO. Je n’apprends pas. Désolé. TRÈS embêté. J’accepte tout ce que vous me dites aujourd’hui et je vous promets que nous travaillerons pour que cela ne se reproduise plus. Mes excuses », a-t-il posté sur X.