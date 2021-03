Hummel dévoile le nouveau maillot du Danemark

Le Danemark portera de nouvelles tuniques à l'occasion de l'Euro 2020 qui débute le 11 juin où les Danois recevront leurs voisins finlandais au Parken Stadium pour leur entrée dans la compétition.

Pour ces nouveaux maillots, Hummel a d'ailleurs imaginé 34 610 fans chantant l'hymne national au Parken Stadium. Les Danois auront besoin du son de l'unité pour tenter de réitérer l'exploit de l'Euro 1992.

« Le son d'un stade bondé, où vous vous tenez côte à côte, en criant l'hymne national, est vraiment quelque chose de spécial. Cela peut faire frissonner la plupart des Danois. Même ceux qui n'ont même jamais été dans le stade. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers du nouveau maillot de l'équipe nationale danoise, où le son des supporters et l'hymne national ont été intégrés au design », explique Allan Vad Nielsen, directeur général de l'équipementier danois.

Le maillot domicile est rouge avec une touche de blanc au niveau des logos de la sélection et de l'équipementier ainsi qu'au niveau des épaules. Sur les trois maillots, on retrouve une onde sonore bien visible au milieu du maillot mais aussi au-dessus du torse, en-dessous du ventre et à l'intérieur du maillot au niveau du cou.

Le maillot extérieur est lui blanc avec une touche de rouge au niveau des deux logos et des manches.

Pour les gardiens, on retrouve trois tuniques. Il y en a une noire, une verte et une bleue ciel. Ces trois tenues ont été conçues de la même manière que les maillots des joueurs de champ. Tout en bas des maillots, il y a aussi un patch gris de certification d'authenticité.

Le 7 juin 2019 lors du match face à l'Irlande pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020, Hummel a transformé le Parken Stadium en un gigantesque studio d'enregistrement pour obtenir le meilleur enregistrement possible de l'hymne national. L'enregistrement des 34 610 voix a ensuite été créé dans une onde sonore et brodé sur la nouvelle tunique.

L'hymne national résume à lui seul la différence entre le football en club et le football de sélection où les joueurs représentent tout un pays. C'est en tout cas ce que soutient le gardien de but de la sélection danoise, Kasper Schmeichel. « C'est quelque chose que nous faisons tous ensemble, et c'est une façon pour nous de nous sentir connectés avec l'environnement et le public. »

Les Danois devraient arborer pour la première fois l'un des ces nouveaux maillots lors du déplacement à Tel Aviv pour le compte de la première journée des éliminatoires de la la Coupe du Monde 2022.