L’audience historique de beIN SPORTS pour le Clasico Real Madrid-FC Barcelone

Samedi 26 octobre dernier, le Barça a corrigé le Real Madrid (0-4) lors du Clasico. Une performance bluffante pour l’équipe emmenée par Hansi Flick. Si la prestation des Blaugranas a été remarquée, celle du diffuseur de la rencontre en France peut également l’être.

La suite après cette publicité

«Meilleure audience pour un Clasico sur beIN SPORTS depuis 2017 à l’occasion de Real Madrid-FC Barcelone diffusé samedi 26 octobre à 21h00 sur beIN SPORTS 1. Jusqu’à 829 000 téléspectateurs et 673 000 téléspectateurs en moyenne», a expliqué dans un post sur les réseaux sociaux, Florent Houzot, le directeur des antennes, des programmes et de la rédaction du diffuseur en France. Stimulée par l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et la montée en puissance de Lamine Yamal, la Liga suscite un engouement réel qui se confirme grâce à ce choc de titans. Et ce n’est sans doute qu’un début…