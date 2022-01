OM : l'Udinese réclame une fortune pour Gerard Deulofeu

La suite après cette publicité

Il ne reste plus que cinq jours aux clubs européens pour tenter leurs derniers coups du mercato. À Marseille, les dirigeants olympiens s’activent dans tous les sens, aussi bien pour débarrasser que pour renforcer l’équipe. Au rayon des possibles arrivées, la presse nous a appris ce matin que l’OM avait un oeil sur le Montpelliérain Junior Sambia.

Libre de tout contrat en juin prochain, le joueur du MHSC de 25 ans possède un profil adéquat aux finances marseillaises. De plus, l’actuel troisième du classement de Ligue 1 pousse car il convient de rappeler que la FIFA a imposé à l’OM une interdiction de recrutement pour le mercato estival 2022 et la fenêtre hivernale 2023. Cependant, Sambia n’est pas le seul joueur pisté.

Estimé entre 20 M€ et 25 M€

Hier, les médias italiens ont annoncé que l’Espagnol Gerard Deulofeu (27 ans) intéressait fortement les Phocéens. Le quotidien précise que c’est l’OM qui a sollicité l’Udinese via l’agent du joueur. Ancien membre du FC Barcelone passé aujourd’hui dans le giron de la famille Pozzo (propriétaire de Watford et de l’Udinese), Deulofeu c’est 6 buts et 2 passes décisives en 20 rencontres, toutes compétitions confondues, avec les Bianconeri du Frioul.

Mais arracher Deulofeu des mains de l’Udinese ne sera pas chose aisée selon la Gazzetta dello Sport. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien Blaugrana, qui avait été définitivement transféré à l’Udinese il y a un an en échange de 12 M€, est aujourd’hui estimé entre 20 M€ et 25 M€ par ses dirigeants. Un montant prohibitif. De plus, le journal au papier rose explique que Deulofeu n’aurait qu’un but : briller pour revenir en Liga, au sein d’une écurie cotée.