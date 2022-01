La nouvelle piste surprenante de l'OM pour sa fin de mercato

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a déjà bien travaillé cet hiver et ce n'est sans doute pas terminé. Sead Kolasinac et Cédric Bakambu sont venus renforcer l'effectif, tandis que Dario Benedetto a définitivement quitté le club, et Jordan Amavi a lui rejoint Nice sous la forme d'un prêt. Même si Jorge Sampaoli se dit satisfait des joueurs qu'il a actuellement à sa disposition, il pourrait bien y avoir du mouvement d'ici le 31 janvier, dernier jour de ce mercato d'hiver.

«On va voir comment évoluent le marché et l'effectif, il peut y avoir des départs. On change un petit peu notre stratégie à chaque fois. Personnellement, tous les jours, j'espère garder mon effectif et voir s'il y a des opportunités, on peut essayer», lâchait l'entraîneur argentin la semaine dernière lors de la présentation de Bakambu. Il a simplement dit la vérité. Si Arkadiusz Milik devrait rester malgré les offres reçues, Alvaro Gonzalez est lui sur le départ.

Junior Sambia arrive en fin de contrat

Après Bordeaux, comme nous l'avions révélé, désormais Galatasaray est sur les rangs pour accueillir le défenseur central espagnol. Un départ est plus que probable, à l'inverse d'un Duje Caleta-Car, courtisé lui par West Ham, mais ce n'est pas tout car dans le sens des arrivées, il pourrait bien y avoir un dernier coup tenté par Pablo Longoria. C'est ce que nous révèle L'Equipe dans ses colonnes ce matin. Outre le dossier Gerard Deulofeu, l'OM travaille sur la piste Junior Sambia.

Le piston droit de Montpellier coche quelques cases. Il arrive en fin de contrat en juin prochain et les négociations sont au point mort. Le président Nicollin déplore des exigences «irréelles» de ses représentants. De plus, après une très belle saison l'an dernier, le joueur de 25 ans joue moins avec le MHSC où il a vu Arnaud Souquet devenir le titulaire au poste de latéral droit. Des arguments qui poussent en faveur d'une offre de l'OM, interdit de recrutement cet été et l'hiver prochain, durant cette fin de mercato.