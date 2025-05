OM : Rabiot laisse éclater sa joie après une saison réussie

Au micro de beIN Sports, Adrien Rabiot s’est exprimé avec émotion après la victoire 4-2 face à Rennes et la 2e place assurée pour l’OM : « C’est fabuleux, on a travaillé toute l’année. Ce n’était pas simple. Un nouveau coach et pas mal de nouveaux joueurs, avec des choses à mettre en place. On finit 2e. Il y a eu des hauts et des bas, cela fait partie d’une saison. On a réussi à redresser la barre et finir devant notre public comme ça, c’est magnifique. C’est une énorme satisfaction. C’était un challenge. J’avais dit que je voulais emmener l’OM en Ligue des Champions. J’ai réussi mon pari. C’est un public qui mérite ça. Il y a de belles choses à faire. J’avais aussi un objectif personnel de marquer 10 buts, et c’est réussi aussi. »

Il a également salué son coéquipier Mason Greenwood : « Mason ? Il a eu le penalty pour qu’il prenne l’avantage. On aurait aimé qu’il termine meilleur buteur. Il a mérité. Très content. On a fait une très belle saison à tous les niveaux. Finir comme ça, devant tout le stade, c’est top. »