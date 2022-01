L'OM interdit de recrutement par la FIFA

La suite après cette publicité

Coup de tonnerre sur la Canebière. Alors que le mercato hivernal 2022 bat son plein et que l'Olympique de Marseille a commencé à renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli en faisant signer Cédric Bakambu jusqu'en 2024, le club de la cité phocéenne vient de voir la FIFA prononcer à son égard une interdiction de recrutement pour deux mercatos, comme le rapporte L'Équipe ce samedi.

Cette sanction intervient dans le cadre du transfert de Pape Gueye (22 ans). Libre de tout contrat après son départ du Havre, le milieu de terrain sénégalais avait fait volte-face en recalant Watford au dernier moment, après avoir signé un pré-contrat avec les Hornets, pour s'engager en faveur de l'OM le 1er juillet 2020.

Le mercato hivernal pas impacté

Le quotidien sportif précise toutefois que, sans véritable surprise, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont l'intention de faire appel devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) de cette interdiction de recrutement s'appliquant à partir de l'été prochain, et ne remettant ainsi pas en cause le mercato hivernal actuel de Marseille. Cet appel devrait d'ailleurs être suspensif, autrement dit, tant que la décision finale ne sera pas tombée, l'OM pourra continuer de recruter à sa guise.

Toujours selon L'Équipe, l'actuel 3ème de Ligue 1 espère connaître le verdict de cette affaire dans les trois à six mois à venir, et Pablo Longoria serait plutôt confiant pour ce dossier. Depuis le début de l'affaire, Watford a fait preuve de fermeté et entend bien avoir le dernier mot, espérant toujours toucher une indemnité de l'ordre de 10 M€. Le principal concerné, Pape Gueye, a lui été suspendu 4 mois par la FIFA, ce qui l'a empêché de prendre part à la rencontre entre le Sénégal et la Guinée (0-0), dans le cadre de la 2ème journée de la phase de poules de la CAN 2021.