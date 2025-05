OM : Leonardo Balerdi donne rendez-vous au PSG

L’OM est officiellement le dauphin du Paris Saint-Germain. Les troupes de Roberto De Zerbi ont assuré la 2ème place du classement de Ligue 1. Une belle performance qui permet aux Phocéens de jouer le Trophée des Champions dans quelques mois contre le PSG en cas de victoire contre le Stade de Reims, ce qui débloquerait le ticket du dauphin avec le doublé coupe championnat du PSG. Leonardo Balerdi est prêt pour ce choc :

C’est la fête. On a fait ce qu’on a cherché depuis longtemps. Finir 2e, c’est bien. C’est bien pour nous et pour le club. Maintenant, on a la possibilité de jouer une finale. La différence, c’était la famille, on était tous unis. Même s’il y a eu beaucoup de bruit autour du club, mais on est resté ensemble. On devait finir 2e, maintenant on va attendre pour la finale (du Trophée des Champions)