OM : la piste Alvaro Gonzalez se refroidit à Bordeaux

Défaits 6-0 à Rennes le week-end dernier, les Girondins de Bordeaux se doivent de renforcer une défense chancelante qui fait partie des pires d'Europe. Pour cela, les Girondins avaient fait d'Alvaro Gonzalez leur priorité du mercato d'hiver comme nous vous le révélions.

Oui, mais voilà, les récentes performances du club au scapulaire et sa situation sportive critique font beaucoup hésiter l'ancien joueur de Villarreal aujourd'hui âgé de 32 ans, et sur qui Jorge Sampaoli ne compte absolument plus à Marseille. Selon une source interne du club bordelais, on est désormais très pessimiste en Gironde quant à l'issue positive du dossier. Il s'agit aussi d'une mauvaise nouvelle pour le club phocéen qui cherche à se débarrasser du joueur et qui n'a pas de piste concrète à l'étranger pour le moment.