Algérie : Djamel Belmadi supportera le Maroc et la Tunisie au Mondial

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant d'affronter le Mali et la Suède en amical durant la trêve Coupe du monde, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi s'est confié sur les équipes africaines participantes au Mondial qatari et a annoncé qu'il supportera ses voisins : «je souhaite bonne chance à l'EN du Maroc, de Tunisie, et à toutes les équipes africaines pour la Coupe du Monde. Nous avions été soutenus en 2019 par le peuple marocain et le peuple tunisien, alors nous les supporterons nous aussi.»

Interrogé par les journalistes par son homologue marocain Walid Regragui, le technicien des Fennecs espère le voir briller sur le banc des Lions de l'Atlas : «le coach du Maroc fait son chemin, il n'a pas besoin de moi ! Nous sommes amis sans être trop proches au quotidien. Il faut du très bon travail dans son pays, on lui souhaite le meilleur et je le remercie pour ses gentils mots à mon égard.», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par DZFoot.