Serie A : la Juve déjà freinée chez la Sampdoria

Pas de but ni de vainqueur au bout de ce match assez soporifique entre la Sampdoria et la Juve. Après un premier quart d'heure intéressant, la Vieille Dame a ronronné et n'a quasiment rien proposé. La Samp a d'ailleurs eu une première belle occasion grâce à Léris, dont le petit extérieur du droit était dévié par le gardien sur sa transversale (2e).

En fin de partie, Adrien Rabiot pensait donner la victoire aux siens avec un but marqué peu après l'heure de jeu, mais le VAR est revenu sur la décision initiale car son coéquipier Vlahovic était hors-jeu au moment de l'action (66e). La Sampdoria aurait pu espérer mieux en poussant jusqu'au bout et peut avoir quelques regrets. La Juve est 4e (4 pts), la Samp 16e (1 pt).