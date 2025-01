Ligue 1 : Jean-Louis Gasset et Will Still expulsés après une lourde altercation

Le début de match entre Montpellier et le RC Lens, en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, a été très animé. D’abord, les Sang et Or ont ouvert le score dès la première minute de jeu grâce à Nzola. Un deuxième but, finalement refusé par M. Dechepy, a provoqué l’expulsion de Jean-Louis Gasset et Will Still, les coaches des deux clubs.

La suite après cette publicité

Juste avant la vérification à la vidéo du deuxième but lensois, signé Koyalipou, l’arbitre de la rencontre a été contraint d’intervenir pour interrompre une altercation entre les deux entraîneurs, à la 26e minute de jeu. Il a décidé d’expulser simultanément Jean-Louis Gasset et Will Still, qui ont pourtant tenté de montrer leur réconciliation en se serrant dans les bras.