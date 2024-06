Rennes : Jeanuël Belocian rejoint le Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen tient sa première recrue. Les Champions d’Allemagne s’activent sur le marché des transferts afin de préparer la saison prochaine et ont enrôlé Jeanuël Belocian (19 ans). Le jeune défenseur polyvalent du Stade Rennais sort d’une saison complète en Bretagne (27 apparitions, 1 passe décisive toutes compétitions confondues) et a été officialisé ce vendredi.

Bienvenue Belocian ! L’international français des moins de 21 ans, Jeanuël Belocian, est transféré la saison prochaine en provenance du Stade Rennais chez le champion d’Allemagne de football et vainqueur de la Coupe d’Allemagne. Jeanuël Belocian est un grand talent, mais il a aussi pu acquérir beaucoup d’expérience au plus haut niveau en France. Il dispose d’un bon jeu de passes et d’excellentes qualités athlétiques", a expliqué Simon Rolfes, directeur sportif de Bayer 04. Il devrait remplacer Josip Stanisic, qui retournera au Bayern Munich.