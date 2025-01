OM : Soumaïla Traoré prêté à Versailles !

Arrivé à Marseille durant l’été 2022 en provenance du Djoliba AC, Soumaïla Traoré a évolué en U19 Nationaux, en Youth League mais aussi en N3 depuis deux saisons. À l’instar de Roggerio Nyakossi qui va quitter Marseille pour évoluer dans des divisions supérieures, Soumaïla Traoré est arrivé à la fin de son parcours avec la réserve.

À 20 ans, le milieu défensif malien, qui fait l’unanimité au sein du club phocéen de par son talent et par sa bonne mentalité, doit se frotter au monde professionnel ou à ce qui s’en rapproche le plus. Selon nos informations, il va pouvoir le faire très rapidement puisqu’il va s’engager pour six mois en prêt sans option d’achat du côté du FC Versailles, actuel 15e du National. Le Malien doit passer dans les prochaines heures sa visite médicale.