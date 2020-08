Real : Luka Modric devra baisser son salaire pour rester

Alors qu’il ne lui reste plus qu’une seule année de contrat au sein du club Merengue, Luka Modric espère cependant poursuivre l’aventure à Madrid. Si sa saison avait pour le moins très mal commencé à cause d’un niveau de jeu particulièrement décrié par la presse espagnole, le milieu de terrain de 34 ans a finalement conquis à nouveau les septiques sur la deuxième partie de saison au point de redevenir un titulaire indiscutable dans le milieu d’un Zinédine Zidane qui lui préférait Valverde au moment de son passage à vide.

Mais désormais plus tout jeune, celui qui va sur ses 35 ans sait que sa place ne sera pas éternelle au sein de l’effectif madrilène. Pour y faire face, ce dernier devra d’après As baisser son salaire afin de donner un peu d’air aux finances du club et ainsi laisser ses valises en terre madrilène. En cas d’échec sur ce dossier, Martin Odegaard qui a vu son prêt à la Real Sociedad prendre fin, pourrait être l’option de choix de Zinédine Zidane avec pour objectif d’assurer le passage de témoin.