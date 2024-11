Tifo pro-Palestine, PSG : le message de soutien du Wydad Casablanca au CUP

Lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’Atlético de Madrid, les supporters parisiens du CUP avaient décidé de déployer un tifo concernant le conflit israélo-palestinien. Une banderole géante avait été déployée avec l’inscription "Free Palestine" pour tenter de faire passer un message de paix selon le groupe d’ultras. Une banderole qui avait entrainé de très grosses polémiques dans la foulée et qui avait fait réagir le PSG. Convoqué par le ministère de l’Intérieur suite à cette affaire, le club de la capitale avait décidé d’interdire l’accès au stade hors jours de match au CUP et d’interdire les tifo au Parc des Princes en 2024.

Un traitement qui a scandalisé les supporters parisiens et les différents groupes d’ultras du club. Et ces derniers peuvent compter sur le soutien des supporters aux quatre coins du globe. Lors de la rencontre de Botola (championnat marocain) entre le Wydad Casablanca et l’IR Tanger, les Ultras Winners 2005, groupe d’ultras du Wydad, ont déployé une banderole en soutien au CUP. « FREE PALESTINE, liberté des ultras piétinée, mais libre à Charlie de dessiner », ont ainsi écrit les supporters marocains faisant référence aux sanctions contre le CUP.