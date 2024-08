Real Madrid : les révélations croustillantes de Vinicius Junior sur Kylian Mbappé

Sa progression ne cesse d’être fulgurante. Arrivé de Flamengo pour 45 millions d’euros à l’été 2018, Vinicius Junior a beaucoup évolué depuis six ans. Techniquement à l’aise depuis le début, l’ailier brésilien a néanmoins connu de nombreuses difficultés au début avec un déchet énorme dans le dernier geste. Devenu plus létal et précis dans ses décisions, le joueur de 24 ans arrive désormais à maturité et se positionne comme l’un, si ce n’est le principal prétendant au Ballon d’Or 2024. Une belle évolution pour lui, même si ses habitudes sont bouleversées avec l’arrivée de Kylian Mbappé.

Devant partager la vedette avec le Français sur le front de l’attaque madrilène, Vinicius Junior continue de maintenir un solide niveau (2 passes décisives en 3 matches) même si le rendu collectif reste encore assez décevant. Dans un entretien pour CNN, le vainqueur des Ligue des Champions 2022 et 2024 a appelé à la patience et ne se montre pas inquiet du début de saison poussif du Real Madrid : «l’équipe est très bonne et c’est le cas depuis longtemps maintenant. Maintenant, avec l’arrivée de Mbappé, tout le monde dit que l’équipe peut devenir inarrêtable, mais pour l’instant, il faut faire les meilleurs entraînements et essayer de se comprendre le plus rapidement possible.»

En partageant l’attaque de la Casa Blanca avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior découvre un nouveau coéquipier. Une arrivée appréciée par le Brésilien qui a hâte de devenir complice avec l’ancien Parisien car il pense pouvoir faire de grandes choses avec lui : «j’adore le style de Mbappé, j’adore sa façon de jouer et la vérité, c’est que je suis très enthousiaste de ce que nous pouvons faire pendant la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir remporté tant de titres. Il arrive dans le club où il a toujours rêvé d’être et où tous les joueurs ont toujours rêvé de jouer : le Real Madrid.»

Une belle preuve de confiance envers Kylian Mbappé et l’occasion de mettre ce dernier en confiance. D’ailleurs Vinicius Junior s’est fendu d’une phrase assez sympathique envers le Français où il lui a souhaité d’être aussi efficace qu’il a pu l’être par le passé : «si Dieu le veut, Mbappé pourra marquer autant de buts pour nous qu’il l’a fait avec son équipe précédente, comme il le fait avec la sélection nationale, et il pourra en faire encore plus avec nous.» Une posture forte et pleine d’ambition pour Vinicius Junior qui veut aller très loin avec Kylian Mbappé.