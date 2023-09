Affaire Rubiales : Alexia Putellas et deux autres joueuses entendues devant la justice

Les joueuses de l’équipe espagnole Alexia Putellas, Irene Paredes et Misa Rodríguez témoigneront lundi prochain, 2 octobre, comme témoins dans l’affaire du baiser que l’ancien président de la RFEF Luis Rubiales a donné à Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du Monde , et les pressions présumées exercées sur elle et son environnement pour le justifier. Les trois footballeuses comparaîtront devant le juge du Tribunal National Francisco de Jorge par vidéoconférence, comme l’ont informé l’agence de presse espagnole EFE de sources judiciaires.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, le frère de Jennifer Hermoso et les experts ont soutenu ce lundi devant le tribunal le témoignage de la joueuse de football selon lequel le baiser que lui a donné l’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, n’a pas été consenti, comme l’ont indiqué des sources judiciaires. Le juge de l’Audience nationale (AN) qui enquête sur Rubiales pour le baiser à Hermoso lors de la remise du trophée de la Coupe du Monde à Sydney a recueilli lundi les déclarations d’un frère et d’un ami de la joueuse. Il a également entendu deux experts qui ont ratifié le rapport fourni par la défense de Rubiales au Tribunal national.