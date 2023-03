Ligue des Champions : l’Allemagne et le RB Leipzig crient au scandale !

La suite après cette publicité

Il n’y a pas de doutes, Erling Haaland et Manchester City étaient infiniment supérieurs à leur rival du soir. On l’a vu au niveau du tableau d’affichage, avec cette humiliation 7-0, mais aussi dans le jeu, où les Allemands n’ont jamais inquiété leur rival et ont été totalement dépassés. Mais il y a tout de même eu des décisions arbitrales un peu controversées.

Tout d’abord, ce penalty qui a permis au cyborg norvégien d’ouvrir le score. Benjamin Henrichs a ainsi touché le cuir de la main, de façon totalement involontaire, et sur les réseaux sociaux, cette décision de Slavko Vincic a beaucoup fait réagir. De même un peu plus tard, avec une sortie kamikaze d’Ederson sur Laimer qui aurait pu éventuellement valoir un rouge au portier brésilien. L’arbitre n’a même pas signalé de faute. C’est même Werner qui a écopé d’un avertissement pour contestation. Des décisions qui font polémiques en Allemagne.

Deux décisions qui interpellent

« Ce n’est pas une mauvaise décision, c’est un scandale ! Quiconque dit que c’est intentionnel et que cette main est punissable doit aller chez le médecin. C’est comme ça que l’UEFA détruit le football ! », peut-on par exemple lire, au sujet du premier but, chez un journaliste de Bild. Son de cloche similaire chez Sport1 : « après une décision arbitrale controversée, la résistance est rapidement brisée ». Matthias Sammer, ancien joueur allemand, a été aussi direct à la TV allemande : « c’est inexplicable pour moi à ce niveau, des décisions aussi catastrophiques ».

Ancien arbitre de Bundesliga, Wolfgang Stark a donné son opinion sur Amazon Prime Allemagne : « j’aurais décidé de continuer à jouer parce que c’était un mouvement naturel pour moi. L’arbitre l’a regardé et a décidé que c’était punissable. L’argument est que le bras est écarté. Vous pouvez siffler le penalty mais moi je ne lui aurais pas donné ». Lukas Podolski, qu’on ne présente pas, a été plus cash : *« F** VAR ». Et le principal concerné alors ?« Pour moi ce n’était pas pénalty. Il a sifflé main mais j’ai même pas senti le ballon. Si je vois la vidéo, je ne suis même pas sûr de toucher le ballon. Je dois l’accepter, on ne peut rien dire », a de son côté lancé Henrichs sur Canal+, avouant tout de même la large supériorité des Cityzens. Marco Rose lui a assumé la responsabilité de la défaite et n’a pas voulu se chercher d’excuses…