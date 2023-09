Edmond Tapsoba prolonge au Bayer Leverkusen

Évoqué notamment du côté de Tottenham, le défenseur central burkinabé Edmond Tapsoba (24 ans) n’a finalement pas bougé cet été et il est resté du côté du Bayer Leverkusen. En Allemagne depuis janvier 2020 et un transfert de plus de 20 millions d’euros en provenance du Vitória Guimarães, le droitier est devenu un patron de la défense du club allemand.

La suite après cette publicité

Élément clef du système de Xabi Alonso, Edmond Tapsoba a finalement opté pour une prolongation de son contrat. Le natif de Ouagadougou a paraphé un nouveau bail s’écoulant jusqu’en juin 2028. «Le Bayer 04 Leverkusen a conclu une prolongation de contrat avec le défenseur central Edmond Tapsoba, garantissant ainsi un joueur clé au Werkself sur le long terme. Le week-end avant de partir en mission internationale, l’international burkinabé a prolongé de deux ans son contrat actuel à Leverkusen jusqu’au 30 juin 2028. Le joueur de 24 ans a été signé au club portugais de première division Vitoria Guimarães en 2020» peut-on lire dans un communiqué.