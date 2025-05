Nottingham : Nuno Espirito Santo donne des nouvelles de Taiwo Awoniyi

Victime d’une très grave blessure abdominale après avoir heurté le poteau puis terminé la rencontre, Taiwo Awoniyi avait été placé dans un coma artificiel et opéré en urgence après la rencontre face à Leicester le week-end dernier. En conférence de presse ce samedi, son entraîneur Nuno Espirito Santo a donné quelques nouvelles de son attaquant, sorti du coma ce jeudi.

«D’après nos informations, il doit rester à l’hôpital pendant au moins cinq jours en observation. J’essaierai de lui rendre visite dès que possible. Il est entre de bonnes mains et sa famille est là. Les joueurs discutent constamment en groupe et nous savons qu’il va bien. Il a juste besoin de temps.» Cette saison, l’ancien attaquant de l’Union Berlin n’a pris part qu’à 26 rencontres de Premier League, dont la plupart depuis le banc, pour un seul but.