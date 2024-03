Real Madrid : Thibaut Courtois dévoile son futur club

Écarté des terrains depuis le mois d’août en raison d’une rupture du ligament croisé du genou, Thibaut Courtois se rapproche d’un retour. S’il avait d’ores et déjà annoncé son forfait pour l’Euro dès le mois de décembre, le portier belge a déjà regagné le chemin de l’entraînement collectif ces dernières semaines avec son club. Une avance sur son programme, qui pourrait lui permettre de retrouver la compétition d’ici un mois et demi.

La suite après cette publicité

Invité à donner le coup d’envoi de la rencontre Genk et le Club Bruges (0-3) ce dimanche, le gardien du Real Madrid a donné de ses nouvelles et répondu à quelques questions sur son avenir. Ce qui devrait déchaîner les passions du côté de la Belgique : «si je me vois encore jouer ici, à Genk ? C’est quelque chose à laquelle je réfléchis parfois. Je n’ai aucune idée. Mais si je devais quitter Madrid pour encore jouer et finir ma carrière, alors ce serait pour aller à Genk quoi qu’il arrive.»