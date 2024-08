FC Barcelone : Vitor Roque à un pas du Betis

Vitor Roque devrait être un joueur du Real Bétis. Selon As, le Barça et le club sévillan ont trouvé un accord pour le transfert du joueur brésilien, qui va rejoindre l’Andalousie sous la forme d’un prêt avec une possible option d’achat qui sera discutée l’été prochain. Malgré la volonté du Barça de récupérer des liquidités immédiates dans le transfert de l’attaquant de 19 ans, les Blaugranas se sont résignés à respecter la volonté du joueur de rester en Espagne.

La suite après cette publicité

L’ancien buteur de l’Athletico Paranaense voulait continuer de jouer en Liga, ou du moins dans un championnat majeur, pour ne pas compromettre ses chances d’être sélectionné avec la Seleçao. Les pensionnaires de l’Estadio Benito Villamarín ont donc rapidement avancé sur le gros coup Roque, alors que ce dernier semblait tout proche de rejoindre le Sporting Portugal. Après avoir refusé plusieurs énormes propositions en provenance de l’Arabie saoudite, l’international auriverde (1 sélection, aucun but) s’apprête donc à rejoindre Séville pour une saison minimum dans l’objectif de remettre sa carrière sur les bons rails.