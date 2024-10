Jérôme Rothen fracasse la sortie de Deschamps sur Kylian Mbappé

Après son escapade dans une boîte de nuit en Suède, alors qu’il était annoncé forfait avec l’équipe de France, le soir d’Israël-France, Kylian Mbappé continue d’être sous le feu des critiques. Et à la veille du déplacement en Belgique (20h45), Didier Deschamps a été contraint de botter en touche : «Une sortie nocturne… je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme calculé avec son club, je ne sais pas s’il était off ou non. Moi, je gère ceux qui sont là. Il m’a envoyé un message avant le match, mais il a peut-être des jours offs avec son club», a-t-il réagi sur TF1.

La suite après cette publicité

«Comment est-ce que tu peux dire que ce que fait Kylian Mbappé de sa vie privée ne le concerne que lui et le Real Madrid, mais pas l’équipe de France, car il n’a pas été sélectionné. Il a toujours recadré ses joueurs, dans les clubs et les sélections, mais sous prétexte que c’est Kylian Mbappé, il ne dit rien ? Avec des attitudes comme cela, on n’y arrivera jamais», a réagi Jérôme Rothen dans son émission sur RMC.