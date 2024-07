Le drôle d’Euro de Memphis Depay avec les Pays-Bas

Avant le début de l’Euro, il était difficile de classer les Pays-Bas. Auteurs d’un joli parcours lors de la dernière Coupe du monde, les Néerlandais avaient de quoi nourrir de belles ambitions avant le tournoi continental. Pour autant, Ronald Koeman, le sélectionneur batave, avait dû faire face à deux coups durs avant la compétition avec les forfaits de Frenkie de Jong et Teun Koopmeiners dans son entrejeu. Disposant néanmoins d’un effectif pléthorique, les Oranje étaient armés avant de se frotter à l’Autriche, la Pologne et la France dans un groupe C relevé. Également, les Pays-Bas pouvaient compter sur Memphis Depay. Toujours au rendez-vous avec sa nation, le natif de Moordrecht a fait parler de lui d’entrée avec son nouveau style. Ayant un "flow" irréprochable depuis des années, l’ancien Lyonnais s’était affiché avec un bandeau sur la tête qui rappelait les grandes heures d’Allen Iverson en NBA.

Un début d’Euro compliqué avec un avenir en club dérangeant

Malgré quelques railleries avec ce choix, l’attaquant de 30 ans était déterminé pour plusieurs raisons sur le pré. À cinq petits buts de Robin Van Persie au sommet du classement des meilleurs buteurs de la sélection néerlandaise, le rappeur à ses heures perdues avait aussi envie de faire taire ses détracteurs. Ne rentrant pas vraiment dans les plans de Diego Simeone à cause de blessures et face à une concurrence féroce à l’Atlético de Madrid, Memphis voulait montrer ce qu’il valait. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu pour l’ancien prodige du football batave et son équipe. Poussifs mais vainqueurs face à la Pologne (2-1), les coéquipiers de Virgil Van Dijk ont accroché le nul contre la France (0-0) avant de s’incliner lors de la dernière journée face à l’Autriche (3-2). Buteur lors de cette ultime rencontre, Memphis n’a pas franchement rassuré.

Toujours aussi important dans l’animation offensive proposée par Ronald Koeman, le numéro 10 des Pays-Bas s’est encore illustré à travers certains gestes de classe. Pour autant, parfois trop esseulé, il n’a pas vraiment pesé sur les défenses adverses. Monotone face à la Pologne, son remplaçant Wout Weghorst a offert la victoire aux siens en deux minutes. Discret face aux Bleus, le transfuge du PSV a ouvert son compteur contre l’Autriche mais n’a pas su éviter la défaite de son pays. Qualifiés en terminant parmi les meilleurs troisièmes, les Pays-Bas affronteront la Roumanie ce mardi. Bien en-deça d’un Cody Gakpo jusque-là, Memphis Depay va vite devoir montrer du mieux dans son jeu. Et alors que les critiques commencent à pleuvoir sur ses terres natales, le droitier va également devoir gérer un avenir en club incertain.

Memphis peut compter sur un grand soutien

Son contrat venant d’expirer avec l’Atlético, les courtisans sont là, mais n’ont pas l’envergure d’un grand club que désire le Batave. Une donnée non négligeable qui pourrait continuer de le perturber sur le pré. Point positif, l’ancien numéro 7 de Manchester United est conscient de sa méforme actuelle et a fait son autocritique devant les journalistes ce dimanche en conférence de presse : «face à l’Autriche (défaite 2-3), je pense que c’était mon meilleur match du tournoi. Si vous marquez un but, vous faites un bon match. Bien sûr, il faut faire mieux, mais lors du dernier match, j’étais satisfait. J’ai gagné mes duels. Je n’ai pas eu beaucoup de tirs. C’était un match difficile pour nous en tant qu’équipe. Au plus haut niveau, c’est difficile, cela se ressent. Mais je pense que nous ne pouvons que nous améliorer à partir de là.»

Répondre en tant qu’équipe est sûrement la clé pour voir un Memphis plus inspiré. Pour l’aider à rentrer dans son tournoi, il peut également compter sur le soutien de tout le groupe néerlandais. Alors que Denzel Dumfries a rappelé que le transfuge du Barça était toujours un cadre de ce groupe, Ronald Koeman est également monté au créneau pour défendre l’un de ses meilleurs joueurs :«en tant que sélectionneur, l’une de vos responsabilités est de soutenir les joueurs et de les aider à mieux jouer, parce qu’ils doivent pouvoir grandir, ils doivent pouvoir se sentir plus confiants. Je ne pense pas que le manque de confiance soit un problème pour Memphis. Il est convaincu qu’il peut mieux jouer, il joue un rôle important dans l’équipe parce qu’il y apporte de la qualité. Sans un bon Memphis, l’équipe aura plus de mal à aller plus loin. Il est l’attaquant de l’équipe et a un niveau de performance élevé. L’équipe a donc besoin de lui et lui aussi a besoin de l’équipe. Qu’on le fasse jouer au bon moment et qu’il y ait toujours du monde en soutien. Oui, on en parle à l’entraînement et dans les réunions individuelles. Mais, au final, ce sont les joueurs qui décident.» Reste à avoir la réponse de l’intéressé ce mardi à 18h face à une Roumanie tenace et qui ressemble au piège parfait.