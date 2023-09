CAN : un joueur du Niger met un plan à la sélection pour un tournoi de quartier

C’est une histoire assez étonnante qui nous vient tout droit du Niger. L’attaquant Victorien Adebayor (26 ans), star de la sélection (54 capes, 19 buts), était convoqué pour cette trêve internationale et le dernier match de qualification à la CAN face à l’Ouganda. Sauf que le joueur a décidé de ne pas se présenter au rassemblement. Et la raison est assez folle.

La suite après cette publicité

L’attaquant, qui évolue au AmaZulu FC en D1 sud-africaine, a décidé de privilégier un tournoi de quartier. Une décision lunaire qu’a dévoilé le fédération nigerienne dans un communiqué. Victorien Adebayor, qui n’a pas rejoint son club d’AmaZulu FC, est resté sourd à tous les appels, sollicitations et relances, refusant ainsi de répondre à la convocation de la FENIFOOT. Renseignements pris, Adebayor a décidé de donner sa préférence à « une équipe de quartier pour jouer des matchs de TGV (Tournoi de Grandes Vacances) », peut-on lire dans le communiqué. Le joueur a été suspendu par sa sélection.