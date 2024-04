Salernitana : Loum Tchaouna sur les tablettes de deux clubs

Auteur d’une très belle saison avec la Salernitana (25 matchs, 8 buts, 3 passes décisives toutes compétitions confondues), le jeune attaquant français, Loum Tchaouna (20 ans), commence à s’attirer de solides projecteurs européens, notamment en Italie. En effet, selon nos informations, celui qui a été pré-convoqué en France U23 se trouve sur les tablettes de la Lazio. Sa valeur est actuellement estimée entre 8 et 10 millions et pourrait bien poursuivre son développement dans une équipe de calibre plus élevée puisque les Granata, large lanterne rouge, risquent de descendre en Serie B l’année prochaine.

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le club de Campanie jusqu’au 30 juin 2026, Loum Tchaouna est aussi dans le viseur de l’écurie allemande de Stuttgart, qui réalise une belle saison en Bundesliga avec cette solide 3ème place en pleine course pour la Ligue des Champions. D’après nos indiscrétions, une future vente du natif de N’Djamena au Tchad pourrait également faire les affaires de son ancien club du Stade Rennais. Parti libre de tout contrat, la direction bretonne avait négocié 30% sur une prochaine revente de l’ailier droit.