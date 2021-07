JO : Florian Thauvin vise une médaille

Critiqué après sa prestation lors du premier match face au Mexique aux JO, Florian Thauvin veut aider les Bleus, lui qui vit un rêve comme il l'a confié à la FFF. «Pour moi, les JO c'est le summum pour tous les athlètes, tous les sports en général. J'ai eu la chance de participer à deux Coupes du Monde. Une en moins de 20 ans et une en A. Dans une carrière de sportif, pouvoir participer aux JO est une fierté. J'ai envie, si possible, de pouvoir ramener une médaille. Dans ma carrière, j'ai envie de porter le plus de fois possible le maillot de l'équipe de France, représenter mon pays dans une compétition. Les JO, c'est quelque chose de différent. Ca fait très longtemps que ça n'est pas arrivé et ça me tenait à coeur d'être présent».

Puis il a ajouté : «une chose est sûre, je ne baisserai jamais les bras pour jouer en équipe de France. Pour moi, c'est la chose la plus importante. On est Français c'est l'équipe de France. On représente notre pays, pour moi c'est une fierté. Rien que d'être dans le groupe, c'est quelque chose de fort et ça représente beaucoup pour ma famille et moi. C'est une grande fierté. Je ne lâcherai rien (...) Je suis un compétiteur donc je suis venu dans cet état d'esprit. Je sais que ça va être compliqué car il y a de très grosses nations avec de très grosses équipes. Mais on aussi nos armes. On n'est pas favoris mais on fera le maximum. On va tout jouer sur le fait qu'on va être unis et se battre jusqu'au bout. Ce sera ça notre plus grande force». Les adversaires des Bleus sont prévenus !