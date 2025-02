L’oncle de Paqueta impliqué dans une affaire de paris sportifs

Lucas Paqueta et les paris sportifs, l’affaire n’est toujours pas finie. Alors que le joueur de West Ham est toujours soupçonné d’avoir écopé de quatre cartons jaunes en Premier League pour faire gagner de l’argent à sa famille et à ses amis, The Sun révèle que c’est à présent l’oncle du Brésilien qui risque de se retrouver poursuivi pour pareils trucages, cette fois-ci en Espagne.

Le média britannique affirme qu’il aurait payé un joueur brésilien, Luiz Henrique, pour recevoir des cartons jaunes lors de deux matchs de Liga en janvier et février 2023. Deux paiements de plus de 5 000 livres auraient été effectués après qu’Henrique ait reçu des cartons jaunes lors de deux matchs pendant qu’il jouait pour le Betis. Un rapport de la Commission sénatoriale publié mardi a recommandé des poursuites pénales contre Bruno Tolentino, l’oncle de Paqueta, ainsi que deux hommes d’affaires brésiliens. Le premier cité risque jusqu’à six ans de prison dans son pays natal.