OM-Montpellier : les compositions d'équipes

Ce sont deux équipes aux trajectoires similaires qui s'affrontent ce soir à l'Orange Vélodrome (à suivre en direct commenté sur FM à 21h), pour le compte de la 18e journée. Après un début de saison solide, Marseille et Montpellier ont marqué le pas à la fin de l'année 2020 et sont désormais décrochés du podium, respectivement aux 5e et 8e positions. Les deux formations n'ont plus connu la victoire depuis 3 rencontres et vont tenter de débuter 2021 par un succès.

Avec toujours deux matches en retard, l'OM pourrait faire un bon au classement en cas de succès ce soir. Pour tenter d'y parvenir, André Villas-Boas aligne un 4-2-3-1. Michaël Cuisance est aligné au poste de numéro 10 derrière le trio Thauvin-Radonjic-Benedetto. L'attaque aura fière allure aussi du côté de Montpellier, avec un 4-3-3 du côté de Michel Der Zakarian. Le duo infernal Delort-Laborde est de la partie, accompagné par le Sud-Coréen Yun Il-Lok, avec le poison Mollet en soutien.

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Gueye, Kamara - Thauvin, Cuisance, Radonjic - Benedetto

Montpellier : Omlin - Sambia, Congré, Cozza, Ristic - Ferri, Chotard, Mollet - Delort, Laborde, Yun