Nasser Al-Khelaïfi annonce que le PSG veut quitter le Parc des Princes

«Je le redis (…) une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes.» Il y a deux jours, la maire de Paris, Anne Hidalgo, réaffirmait publiquement dans les colonnes de Ouest France que le dossier de la potentielle vente du Parc des Princes aux propriétaires qataris du Paris Saint-Germain avait été définitivement refermé. Des propos qui viennent de déboucher sur une déclaration encore plus forte de Nasser Al-Khelaïfi.

Présent à Paris dans le cadre de l’organisation du congrès de l’UEFA dans la capitale française, le président des Rouge et Bleu a lâché une bombe. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc», a-t-il déclaré dans des propos relayés par France Info et RMC Sport.

Bluff ou pas ?

Réelle envie du club de déménager comme l’ont fait d’autres grands d’Europe auparavant (Bayern Munich, Juventus par exemple) ou dernier gros coup de bluff pour forcer la mairie de Paris à ouvrir la porte à une vente ? Nul ne le sait pour le moment. Une chose est sûre : si la volonté des Qataris de se trouver un nouveau lieu pour faire construire un stade ultra moderne se confirme, les supporters parisiens, très attachés au Parc, ne manqueront pas de réagir. Cette sortie médiatique prouve encore une fois que les relations entre le PSG et la mairie de la capitale sont au plus bas.

Ces derniers mois, les deux camps n’ont cessé de se répondre par médias interposés. Les deux ont campé sur leur position, mais la bombe lâchée par NAK ne sera sans doute pas sans conséquences. Pour rappel, le PSG envisageait d’acheter le Parc pour le rénover (monter la capacité à 60 000 places) mais le club de la capitale avait également pensé à racheter le Stade de France (il s’est depuis retiré) ou à se construire son nouveau stade. Les sites de l’hippodrome de Saint-Cloud et de Saint-Quentin-en-Yvelines avaient notamment été cités.