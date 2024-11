Al-Ittihad : Laurent Blanc a fait taire toutes les critiques

Après un retour en Europe compliqué du côté de l’OL, Laurent Blanc avait décidé de tenter l’aventure saoudienne cet été. L’ancien coach du PSG rejoignait Al-Ittihad. Un choix poussé par les recommandations de Karim Benzema qui avait conseillé à sa direction de miser sur l’entraîneur français plutôt que Stefano Pioli, pourtant priorité du club. Laurent Blanc débarquait donc avec la lourde tâche de réussir là où Nuno Esperito Santo et Marcelo Gallardo ont échoué : réussir à gérer un effectif emmené par KB9 et venir concurrencer la machine Al-Hilal.

Pour ce qui était de gérer le Ballon d’Or 2022, Laurent Blanc n’a pas eu trop de mal puisque les deux hommes s’apprécient depuis 2012 lorsqu’il était sélectionneur des Bleus. «Il est connu en Europe tout comme au Qatar. En Arabie saoudite aussi. Sa philosophie de jeu me plaît beaucoup et j’aime ça. C’est un jeu basé de derrière et on construit jusqu’à marquer. Tout était déjà réglé. Il connait le foot et l’homme est très proche des joueurs, on peut discuter et échanger. Celui qui joue est aussi important que celui qui ne joue pas, c’est bien pour nous et moi aussi», confiait ainsi Karim Benzema cet été à son sujet. Mais il fallait désormais convaincre sur le terrain et avec des résultats.

Un début de saison presque parfait

Après un début de saison très compliqué sauvé par les exploits d’Houssem Aouar (5 buts, 2 passes décisives) et Karim Benzema (8 buts, 1 passe décisive), Laurent Blanc n’avait pas échappé aux critiques. Ce dernier était notamment pointé du doigt pour le faible niveau affiché par son équipe et ses choix tactiques jugés incompréhensibles. Mais après avoir tenu bon, Laurent Blanc commence à faire taire les critiques et se mettre dans la poche les supporters. La défaite dans le Classique face à Al-Hilal (une habitude depuis plus d’une décennie) a vite été pardonnée. Ce jeudi soir, Al-Ittihad s’est offert Al-Ahli dans le derby. Une victoire (1-0) qui fait entrer Laurent Blanc dans l’histoire du club.

Actuellement deuxième de Saudi Pro League, Al-Ittihad n’avait plus gagné depuis plus de 9 ans face à Al-Ahli. C’est chose faite et sans Karim Benzema, blessé. Laurent Blanc est ainsi devenu le 7e coach de toute l’histoire d’Al-Ittihad à s’imposer face au rival. Avec 8 victoires (1 défaite face à Al-Hilal) en 9 matches de championnat, le club réalise l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire. «Le derby était le meilleur match joué par Al-Ittihad en championnat cette saison. On aurait pu avoir une avance d’au moins deux buts dès la première mi-temps, et dans la seconde nous avons reculé physiquement. Nous avons souffert de l’absence de joueurs importants en raison de blessures, et notre concurrent a également été confronté à la même chose. Nous savons tous à quel point Karim Benzema est important pour l’équipe» a expliqué Laurent Blanc qui est encensé dans la presse saoudienne ce vendredi matin. «Laurent Blanc dans l’histoire» écrit Arriyadiyah alors que Goal Arabia souligne «un coup tactique bluffant» en évoquant la titularisation de Saleh Al-Shehri, unique buteur du match (il a remplacé Benzema blessé au dos). En espérant pour Laurent Blanc que son aventure continue sur les mêmes bases…