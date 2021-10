Bordeaux : le Matmut-Atlantique pose question

Il y a maintenant six ans, les Girondins de Bordeaux quittaient le stade Chaban-Delmas pour s’installer au Matmut-Atlantique. Mais aujourd’hui, cette enceinte pose beaucoup de questions, comme le révèle L’Equipe. En effet, il a été « mis dans une zone où il n’y a aucune activité économique avec une accessibilité qui est un non-sens », a confié un ancien dirigeant du club. « D’autre part parce que vous vous retrouvez avec un truc trop grand (42 000 places) que vous remplissez seulement deux fois par an, contre le PSG et Marseille. »

Bordeaux doit s’acquitter d’un loyer de 4,7 M€ par an jusqu’en 2045 pour jouer au Matmut-Atlantique. D’un point de vue écologique, le stade des Girondins est également au cœur des débats. Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, l’a récemment qualifié de « fiasco économique, sportif et écologique ». « Le stade a été construit sur une dizaine d’hectares dans une zone classée d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). C’est une zone alluvionnaire qui aurait pu être réhabilitée pour l’activité agricole », a-t-il ajouté. Il regrette également le fait que ça soit un stade « coûteux sur le plan énergétique. Aucun effort n’a été fait sur le plan des énergies renouvelables et ce qui me fait râler, c’est que le potentiel existait. »