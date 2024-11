Viktor Gyokeres enflamme la presse internationale, le Real Madrid taclé de toutes parts !

Le Real Madrid dans la tourmente

Rien ne va pour le Real Madrid. « 4-0… et maintenant ça », titre Marca qui parle d’une équipe qui répète les erreurs du Clasico dans un match médiocre. Le prochain match sera à Anfield contre un Liverpool intraitable. « Morata met le Real Madrid dans la crise », surenchérit le média. Pour AS, « le cauchemar continue ». Le Real Madrid a sombré dans la déception contre Milan, avec une série d’erreurs fatales. « Il y a cinq mois, le Real Madrid brillait en remportant la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d’Espagne, avec une équipe soudée et énergique. Aujourd’hui, le club est méconnaissable, avec une défense affaiblie, des joueurs en méforme et des résultats décevants, pointant à la 17e place européenne », analyse le rédacteur en chef du journal AS. « Autre prestation ridicule au Bernabéu », placarde Sport ce matin. La situation au Real Madrid est critique, avec des supporters de plus en plus nombreux exigeant le départ de Carlo Ancelotti après une série de mauvaises performances. La gestion tactique de l’Italien est vivement critiquée, notamment l’absence de rotation pour des jeunes comme Arda Güler et Endrick. Face à cette crise, des noms comme Zidane, Solari et Xabi Alonso commencent à être évoqués comme remplaçants potentiels.

La suite après cette publicité

Viktor Gyökeres a tout d’un grand

En dehors de cette performance collective, c’est le triplé spectaculaire de Viktor Gyökeres qui a marqué les esprits. Pour O Jogo, « Gyökeres ne laisse aucune place aux comparaisons ». S’il y avait des doutes sur la façon dont le buteur du Sporting pouvait s’imposer face aux grands clubs européens, l’attaquant de 26 ans a répondu à tous les doutes contre Manchester City. Avec les trois buts inscrits hier, le Suédois en compte déjà cinq dans cette Ligue des Champions et est à égalité avec Kane en tête de liste des buteurs. Il devient le troisième à réaliser un "triplé" contre les Citizens en Ligue des Champions, après Messi (2016) et Nkunku (2021). Pour Marca, Gyokeres a « dévoré » Erling Haaland, qui lui, est complètement passé à côté de son match. Dans le Manchester Evening News, on parle de l’avenir du Suédois. Pour le média, le joueur pourrait être ciblé par United. Malgré son attachement au Sporting, ce dernier est ouvert à un futur transfert, bien que sa clause libératoire élevée pourrait être un obstacle. Son éventuel transfert est à suivre, surtout avec l’intérêt d’autres clubs comme Arsenal. Amorim a d’ailleurs précisé sur TNT Sports que « Viktor Gyokeres doit rester jusqu’à la fin de la saison et ensuite sa vie ira probablement ailleurs ».

Ruben Amorim annonce la couleur

Ruben Amorim a offert une soirée mémorable au Sporting Portugal en battant Manchester City de Pep Guardiola, 4-1. « Méfiez-vous des nouveaux voisins », titre le Daily Star, qui fait référence au coach du Sporting, qui va bientôt rejoindre Manchester United. Malgré un but rapide de Phil Foden pour City, l’équipe d’Amorim a renversé la situation avec un triplé de Viktor Gyokeres et un but de Maximiliano Araujo. Cette victoire marque la troisième défaite consécutive de Guardiola toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis 2018. C’est la deuxième défaite la plus lourde de la carrière d’entraîneur de Guardiola, une première depuis 2018. Bernardo Silva a déclaré après le match que l’équipe était « dans un endroit sombre » et a parlé de la nécessité pour tout le monde d’être meilleur et « d’élever ses standards ». Malgré cette victoire de l’équipe d’Amorim, l’ancien attaquant Dimitar Berbatov se montre sceptique quant à la capacité de Ruben Amorim à instaurer efficacement son système de jeu en 3-4-3 à Manchester United.