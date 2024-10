Stade Rennais : la réaction de Julien Stéphan après le nul arraché à Brest

Sauvé par l’égalisation de sa nouvelle recrue, Jota, dans les derniers instants, le Stade Rennais a arraché le point du match nul (1-1), ce samedi, lors de la 8e journée de Ligue 1. Opposés à Brest, les Rennais ont longtemps souffert mais les changements tactiques de Julien Stéphan et les entrants ont permis aux visiteurs de limiter la casse. Interrogé au micro de beIN SPORTS après la rencontre, le coach des Bretons, sur la sellette avant ce match, a reconnu les difficultés rencontrées par ses joueurs. «On a eu beaucoup de difficultés, notamment dans l’utilisation du ballon, on a été trop pauvre pendant au moins une heure, après le changement tactique a aidé, ceux qui sont rentrés on apporté du dynamisme, on a été plus haut, on a au moins été récompensé de ces efforts pour ramener un point. On est en quête encore de réussir à intégrer tous les joueurs qui sont arrivés en fin de mercato, qui ont eu des préparations tronquées, qui ne sont pas encore prêts à débuter un match».

La suite après cette publicité

Pour autant, le technicien français de 44 ans se veut optimiste malgré la mauvaise passe des siens sur le plan comptable. «On a des joueurs dans le domaine offensif qui peuvent apporter. Jota et André Gomes ça se rapproche mais ce n’était pas encore le cas aujourd’hui, une fois que ça sera le cas, ça va amener une réflexion sur la meilleure manière d’organiser l’équipe. Le point positif est cette réaction, de ne pas avoir baisser les bras et de s’être accroché. On sait que Brest est impactant dans le duel, dans le pressing, dans le deuxième ballon, on a souffert dans ces phases là mais quand on contrôle le jeu on est meilleur et c’est de cette manière là qu’on doit manœuvrer plus régulièrement. On devait se réorganiser, apporter une autre dynamique au match. Les entrants ont aidé, si je ne les fait pas débuter pour l’instant, c’est qu’il y a des raisons mais j’espère que ce match là va aider à cette intégration de ces profils. En tout cas, cette équipe se bat, ne veut pas lâcher et ça c’est bien». Pour rappel, le SRFC pointe actuellement à la 12e place de L1.