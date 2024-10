Rennes : l’avenir de Julien Stéphan ne tient plus qu’à un fil !

10e. La saison passée au terme d’une saison plus que compliquée, le Stade Rennais terminait dans le ventre mou de la Ligue 1 privant le club breton des folles soirées européennes sous les ordres de Julien Stéphan. Pour trouver pareille place en Ligue 1, il fallait remonter à la saison 2018-19, déjà sous les ordres de Stéphan pour trouver un classement aussi bas. Pourtant au soir du 17 mars 2024, les Rouge et Noir sont dans les clous. 8e de Ligue 1 au sortir d’une belle victoire 2-0 face à l’OM et une série de 11 victoires en 16 matchs toutes compétitions confondues, Rennes n’est qu’à 4 points de la 4e place synonyme de qualification au tour préliminaire de Ligue des Champions. Le bon moment pour la direction rennaise de prolonger le bail de son coach jusqu’en juin 2026. Le 27 mars, Julien Stéphan prolonge et le 31 mars, la dégringolade commence. Avec 6 défaites, un nul et seulement 2 victoires entre la 27e (date du premier match suivant la prolongation de Stéphan) et la 34e journée de Ligue 1, avec en point d’orgue une invraisemblable défaite au Roazhon Park face à Brest (4-5 avec un but dans le but du temps additionnel de Lilian Brassier), Rennes a perdu ses illusions et ses derniers espoirs de disputer une Coupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Hasard ou coïncidence, c’est le Stade Brestois qui se dresse encore une fois devant Julian Stéphan et le Stade Rennais dans un match qui ressemble à celui de la dernière chance pour le technicien français de 44 ans, qui a épuisé la plupart de ses jokers. Selon nos informations, une défaite pourrait bien sceller définitivement son sort, lui qui bénéficiait encore de la confiance de la famille Pinault il y a encore de cela quelques semaines. Il faut dire que le club breton va de désillusion en désillusion depuis le début de saison. Rennes, qui a tout changé en son sein (du directeur sportif à la moitié de l’effectif en passant par le président - directeur général), n’a réglé aucun des problèmes qui étaient les siens l’an passé. La tactique prônée est toujours aussi illisible, le niveau de l’équipe hormis deux trois individualités (à commencer par Ludovic Blas) est bien loin de celui qu’il devrait être, tandis que les choix individuels de Stéphan posent question. Et les résultats en pâtissent clairement, si bien que le Stade Rennais est dans les standards de la fin de saison dernière avec seulement 2 victoires en 7 matches et une triste 12e place en Ligue 1. Reims, actuel 4e de L1, totalise déjà le double de points des Rouge et Noir.

À lire

N’Golo Kanté a vanté le Stade Rennais à Jota

Julien Stéphan sur la sellette

Interrogé en conférence de presse d’avant match ce jeudi, le coach rennais, qui n’a gagné que 4 matches depuis sa prolongation en mars dernier (pour 10 défaites et 2 résultats nuls), a refusé de remettre en question son attitude, ses choix et son comportement lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il se sentait en danger. «Mais je ne vais pas changer d’attitude, de comportement, pour ça. Je connais mon métier, les règles, plein de choses. Je lis plein de choses, j’entends plein de choses, mais on reste centrés avec le staff et les joueurs sur le travail, le développement, la compétition et la volonté de progresser d’un groupe qui continue à se découvrir». Un discours rodé bien connu des supporters rennais qui sont pourtant nombreux à réclamer son départ si l’on se fie aux nombreux sondages réalisés par les sites dédiés au club breton. Le vainqueur de la Coupe de France 2019 se sait au point du mur : «il faut continuer à croire en soi, malgré peut-être un pessimisme ambiant, qu’on peut comprendre par certains résultats, mais il faut continuer à croire en ce qu’on fait, c’est très important, et continuer à croire en ses joueurs et les pousser dans ce sens», explique-t-il.

La suite après cette publicité

S’il affirme continuer de croire en ses joueurs et à les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes, on ne peut pas dire que les dernières performances du club breton (défaite logique face à une formation parisienne en plein doute et face à Monaco malgré du mieux) lui donnent raison. Un résultat, tout autre qu’une victoire face à une équipe de Brest, qui lui a clairement volé la vedette et son statut d’équipe numéro 1 de Bretagne, pourrait précipiter sa chute. C’est clairement la tendance de ces dernières heures même si en coulisse, on préfère temporiser. Mais pour s’éviter tout choix cornélien de la part de la direction rennaise, Julien Stéphan et ses hommes devront l’emporter au stade Francis Le Blé qui totalise déjà deux points de plus au classement de Ligue 1. Pas une mince affaire devant une équipe finistérienne capable de tout, surtout dans les grands rendez-vous. On a déjà vu ce que cela pouvait donner en Ligue des Champions…