PSG : Kylian Mbappé inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1

Kylian Mbappé marque encore un peu plus l'histoire de la Ligue 1 de son empreinte. Alors que le PSG se déplace à Lille ce dimanche en clôture de la 3ème journée du championnat de France, l'attaquant de 23 ans a ouvert le score très rapidement à la Decathlon Arena.

Idéalement lancé par Lionel Messi, le champion du monde français a marqué au bout de seulement 8 secondes dans ce match. Il s'agit là du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, à égalité avec Michel Rio, qui, le 15 février 1992, avait réalisé la même performance sous le maillot de Caen face à Cannes. Personne n'avait été aussi rapide depuis qu'Opta analyse la compétition. De quoi inscrire un peu plus le nom de Kylian Mbappé dans la légende.