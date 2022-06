Eden Hazard voit Karim Benzema comme le grand favori pour le Ballon d'Or

Vainqueur de la première Ligue des Champions de sa carrière le week-end dernier, Eden Hazard, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, était au premier rang pour assister à la phase finale incroyable de Karim Benzema en Ligue des Champions. Qualifiant son équipe à chaque tour et inscrivant 10 buts entre le match retour face au PSG (en 8e) et le match retour face à Manchester City (en demi-finale), KB9 a annihilé toute concurrence pour le Ballon d'Or, comme s'accordent à le dire de nombreux observateurs. Dans un interview pour La Dernière Heure, Eden Hazard allait également dans ce sens.

«Ce sera Karim (Benzema), il n’y a pas photo, je pense. Kevin (De Bruyne), Thibaut (Courtois) et (Sadio) Mané ont fait une super saison, mais si on prend tout en compte, il est à 99 % pour Karim, qui a aussi gagné la Ligue des Nations. Après, avec les votes, on ne sait jamais, mais bon, il ne faut pas oublier que Karim a été décisif en huitièmes, en quarts et en demi-finales. Si Thibaut avait été aussi décisif, en quarts et en demies qu’en finale, il aurait pu revendiquer le Ballon d’Or. Mais il sera dans le top 5, ou 10, c’est certain.»