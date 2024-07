Euro 2024 : l’imbroglio autour du trophée du meilleur buteur

La finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre, ce dimanche, au stade olympique de Berlin, sera aussi l’occasion de voir les deux meilleurs buteurs de la compétition se faire face : Dani Olmo (Espagne) et Harry Kane (Angleterre). Le milieu offensif du RB Leipzig et l’avant-centre du Bayern Munich ont trouvé le chemin des filets à trois reprises. Tout comme Jamal Musiala (Allemagne), Cody Gakpo (Pays-Bas), Georges Mikautadze (Géorgie) et Ivan Schranz (Slovaquie).

Face à cette situation, l’UEFA prendra en compte deux critères pour départager les buteurs à égalité après la finale, si Olmo et Kane ne marquent pas : le nombre de passes décisives et le temps de jeu. Celui qui compte le plus de passes décisives sera sacrée. Actuellement, l’Espagnol en a délivré deux, tandis que l’Anglais n’en pas une seule à son actif. En cas de nouvelle égalité, le joueur ayant le moins joué remportera le trophée du meilleur buteur. Il aurait alors un meilleur ratio de buts-minutes jouées.