Ligue 1 : pour la première d’Anthony Lopes, le FC Nantes va chercher le nul à Lille

Ce samedi, la 16e journée de Ligue 1 se poursuivait après la belle victoire de l’ASSE sur ses terres face à Reims (3-1). A domicile, le LOSC voulait bien lancer la nouvelle année avec la réception du FC Nantes. Après un nul solide glané sur la pelouse de l’OM avant la trêve (1-1), les Dogues souhaitaient confirmer leur bonne forme. Pour ce faire, Bruno Genesio a décidé d’aligner son onze type malgré les absences de Zhegrova et Bakker. De l’autre côté, les Canaris avaient besoin de points pour leur quête du maintien. Pour aller décrocher un bon résultat dans le Nord, Antoine Kombouaré a titularisé la recrue phare de l’hiver nantais : Anthony Lopes. Tous les ingrédients étaient donc présents pour assister à une belle rencontre de Ligue 1.

Pour autant, le rythme de la rencontre aura été poussif dans les premières minutes et les contacts rudes étaient légion. C’est l’un de ces derniers qui aura finalement coûté cher à Matias Fernandez-Pardo, sorti sur blessure dès la 7e minute de jeu et remplacé par Osame Sahraoui. Les premières occasions franches ont eu lieu après un quart d’heure d’observation. Après un joli travail sur le côté gauche, Abline a adressé un centre parfait vers Johann Lepenant qui a trop croisé sa frappe rasante (24e). Attendu pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Anthony Lopes s’est aussi illustré avec une belle parade pour maintenir les siens en vie quelques minutes plus tard (26e). L’ancien portier de l’OL ne pouvait finalement rien lors de l’ouverture du score en deux temps de Gabriel Gudmundsson après une belle inspiration de Cabella (1-0, 41e). Mal payé pour un FC Nantes intéressait mais qui a fait face au réalisme froid de Lille.

Le FC Nantes aurait pu l’emporter à Lille

Désireux de vite revenir dans la partie, les hommes d’Antoine Kombouaré ont mis une grande intensité à leur retour des vestiaires. Un état d’esprit payant car les Nantais ont égalisé rapidement grâce à Ignatius Ganago après une superbe talonnade dans la surface de Douglas Augusto (48e). Problème : Johann Lepenant était hors-jeu au départ de l’action. Le but a donc été refusé et le premier avertissement de la partie a été envoyé aux Nordistes. Et malgré de belles idées offensivement (58e, 60e), Lille n’a visiblement pas retenu la leçon défensivement. Friables, les Dogues sont donc tombés dans le piège tendu par l’attaque nantaise quand Mostafa Mohamed a poussé Bafodé Diakité à la faute dans la surface.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 40 16 +30 12 4 0 44 14 2 Marseille 30 15 +14 9 3 3 32 18 3 Monaco 30 16 +10 9 3 4 26 16 4 Lille 28 16 +10 7 7 2 26 16 5 Lyon 28 16 +8 8 4 4 28 20 6 Nice 27 16 +10 7 6 3 31 21 7 Lens 24 15 +5 6 6 3 19 14 Voir le classement complet

Intenable dans cette rencontre, Matthis Abline, au départ de l’action qui a amené le penalty, n’a pas tremblé et a pris Lucas Chevalier à contre-pied (1-1, 68e). Face à la menace nantaise, le LOSC a pris moins de risques pour aller marquer un nouveau but dans cette rencontre. En face, les visiteurs ont été trop imprécis pour aller chercher plus qu’un point. Dès lors, le nul semblait évident et a finalement été le score final d’une rencontre qui s’est joué à courant alternatif. Intéressant, Nantes peut se féliciter pour ce point récolté au stade Pierre-Mauroy mais les Canaris ont eu les occasions pour aller faire mieux. De son côté, le LOSC n’a pas montré son plus beau visage. Ce nul expose les coéquipiers de Jonathan David à un retour de l’OL au même nombre de points même si ce point leur permet de récupérer leur quatrième place au classement. De son côté, Nantes reste quinzième.