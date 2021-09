Andrés Iniesta voit Xavi entraîner le FC Barcelone

Dans un entretien accordé à Goal Espagne, l'ancien capitaine du FC Barcelone Andrés Iniesta s'est confié sur l'actualité qui entoure son ancien club vendredi dernier, coïncidant avec l'anniversaire des 25 ans de son arrivée à la Masia. Le champion du Monde 2010 a notamment donné son avis sur son ancien coéquipier au Barça Xavi Hernandez, aujourd'hui sur le banc d'Al-Sadd (D1 qatarienne), et le voit bien devenir entraîneur blaugrana dans le futur.

« Je pense qu'il l'est. Si vous me demandez si j'imagine Xavi sur le banc du Barça, sans que cela soit mal compris comme vous dites qu'il doit l'être maintenant, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il l'est. Surtout parce qu'il s'est préparé et qu'il est capable. Il a la confiance nécessaire pour relever ce défi », a-t-il affirmé au média espagnol.