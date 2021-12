L'épatant onze titulaire que vise le FC Barcelone pour la deuxième partie de saison

La suite après cette publicité

C'est une situation qui est connue de tous : le FC Barcelone est dans le dur financièrement. Mais le bon travail de Joan Laporta sur le plan financier, réduisant drastiquement la masse salariale du club lors de son premier mercato à la tête du club, a un peu arrangé la situation. Cet hiver puis cet été, sous peine de dégraisser un peu tout de même, l'écurie catalane pourra être compétitive sur le marché des transferts et réaliser quelques coups.

Les dirigeants du Barça ont ainsi l'ambition de revenir au premier plan très vite, et ça commencera dès cet hiver avec une ou deux belles arrivées, la plus probable étant à ce jour celle de Ferran Torres, l'un des plus gros espoirs espagnols et indiscutable et brillant en sélection sous les ordres de Luis Enrique. Le quotidien Sport dévoile notamment à quoi pourrait ressembler le onze pour la deuxième partie de saison, et même pour les prochaines années.

De sacrés espoirs

Le média dévoile notamment la composition que devrait aligner le tacticien blaugrana : Ter Stegen, Alves, Araujo, Piqué, Alba, Busquets, Pedri, Gavi, Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, et la suivante dans le cas où Xavi venait à miser sur une composition avec trois défenseurs centraux sur la durée : Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric Garcia, Busquets, Gavi, Nico Gonzalez, Pedri, Ferran Torres, Depay, Ansu Fati.

On notera que Frenkie de Jong est par exemple absent des débats, ce qui interroge forcément, alors que des rumeurs concernant une vente ont vu le jour ces dernières semaines. On pourrait également ajouter des joueurs comme Edinson Cavani à ce onze, lui qui a finalement de belles chances de rejoindre la Catalogne cet hiver. Affaire à suivre, mais Xavi semble avoir toutes les cartes nécessaires pour terminer, au moins, dans le top 4.