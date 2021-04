Umbro présente les nouveaux maillots de Santos

Après s'être qualifié pour les phases de groupe de la Copa Libertadores ce mardi, Santos fête son 109ème anniversaire en dévoilant ses nouveaux maillots pour la saison 2021-2022.

Pour le maillot domicile, on retrouve la fameuse tunique blanche classique de Santos qui est combinée à de nombreux éclairs gris et une touche de noir sur les côtés et le col du maillot ainsi que sur les logos du club et de l'équipementier. Le col du maillot est d'ailleurs adapté sur le maillot destiné aux femmes.

On ne change pas une équipe qui gagne et Umbro l'a bien compris en proposant un maillot extérieur traditionnel. On retrouve ainsi les fameuses rayures blanches et noires avec lesquelles le Roi Pelé et Neymar ont fait les beaux jours du club. Il y a également des éclairs placés subtilement sur les bandes noires. Le logo Umbro est cette fois doré.

