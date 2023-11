Caen : le gros coup de gueule de Jérôme Rothen contre Jean-Marc Furlan

Le SM Caen n’en finit plus de dégringoler au classement. Sur la pelouse de Troyes, les ouailles de Jean-Marc Furlan se sont inclinées d’une courte tête (1-2) contre une équipe relégable au coup d’envoi et qui n’avait plus gagné depuis la mi-août. Mais avant de connaître cette sixième défaite de la saison, le coach de 65 avait eu des mots forts au moment de faire le point sur la situation délicate de sa formation en marge de la confrontation face à l’ESTAC : «Je n’ai pas peur de prendre trop de retard avant le printemps. Le championnat est très long et complexe. L’année dernière, Sochaux était dans les trois premiers était dans les trois premiers pendant huit mois avant d’exploser.»

Une déclaration lunaire de la part de l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre qui n’est pas passé inaperçue auprès des observateurs. Jérôme Rothen, formé à Caen et sensible à la situation de son ancienne formation, n’a pas hésité à reprendre de volée le natif de Sainte-Foy-la-Grande au lendemain de la débâcle dans l’Aube. «Tu comptes en prendre combien de retard ? Parce que là c’est le néant… Et regardes en bas plutôt ! Mon dieu ! Le SMC ne mérite pas ça. Il n’est pas tout seul, et merci pour les 110 ans ! Gallas Née Rothen… Des internationaux formés au club pas invités, quelle honte !», s’est insurgé l’ancien Parisien sur les réseaux sociaux. Avec une triste douzième place au classement de Ligue 2, Caen n’a plus gagné depuis le 26 août…