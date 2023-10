OM : Gennaro Gattuso envoie une drôle d’invitation à la presse

Si Luis Enrique se fait remarquer par une certaine défiance vis-à-vis de la presse, Gennaro Gattuso opte lui pour un positionnement bien différent. Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice, celui qui a accepté d’accueillir les médias pour l’intégralité de l’entraînement marseillais est revenu sur ce choix fort. Face aux journalistes, le technicien italien a d’ailleurs avoué que cette expérience pourrait se reproduire dans le futur.

On pourra le refaire, c’était un plaisir, a-t-il expliqué ce jeudi avant d’envoyer un message pour le moins peu commun à la presse. «Je n’ai pas de secret. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir d’évolution entre nous et vous, les journalistes. Les personnes curieuses sont les meilleures personnes, je trouve toujours ça très intéressant. Si un jour vous voulez, on pourrait organiser une leçon technico-tactique hors caméra, avec du café, du cappucino, du vin et même du saucisson si vous voulez», a-t-il ajouté dans un grand sourire. Le rendez-vous est donné, reste désormais à choisir la meilleure cuvée.