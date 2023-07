Real Madrid : une grosse vente attendue pour renflouer les caisses

La suite après cette publicité

L’été a commencé sur les chapeaux de roue du côté de Madrid si on parle de mercato. 128 millions d’euros ont ainsi été déboursés pour l’instant, avec Jude Bellingham et Arda Güler comme principales sources de dépenses, mais pas que. Dans le même temps, les joueurs qui ont quitté la capitale espagnole sont partis en fin de contrat, et n’ont donc laissé aucun euro dans les caisses.

Et ce, alors qu’il y a encore deux opérations qui coûtent - ou pourraient coûter - très cher au Real Madrid. D’abord, les gros travaux de rénovation du Santiago Bernabéu, dont le coût s’élève à environ 800 millions d’euros. Puis, le cas Mbappé qui, que ce soit cet été ou l’été prochain, coûterait aussi un joli montant en salaire, prime à la signature et éventuellement indemnité de transfert.

Obligation de vendre

Comme l’indique le média madrilène Defensa Central, la direction risque donc de devoir vendre - et faire au moins une grosse vente - pour équilibrer un peu les comptes. Il y a trois joueurs qui pourraient ainsi aider à remplir les caisses. D’abord, Aurélien Tchouameni, convoité par Liverpool et le Bayern Munich. Même si le milieu français veut rester à Madrid, il n’est pas considéré comme indispensable aux yeux de la direction ni du staff.

Il y a ensuite Fede Valverde, qui a une grosse cote en Angleterre notamment, et dont la vente rapporterait gros. Enfin, Rodrygo Goes, joueur qui pourrait en plus être fragilisé par l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Trois joueurs qui ne seront pas poussé vers la porte à tous les coups mais qui, en cas de réel besoin d’argent, sont les favoris pour partir…